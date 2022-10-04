Розшукувана особа перебуває за межами країни.

В Іспанії закрили справу про екстрадицію Шарія, тому що він більше не знаходиться в країні. Прокремлівський блогер міг перебратися до Італії, про що повідомила українська сторона.

Така інформація надійшла від росЗМІ, які отримали в своє розпорядження рішення іспанської юридичної інстанції. При цьому доказів, наприклад, фото документа, російські засоби масової інформації не надали.

"Від української влади надійшло повідомлення про можливе перебування розшукуваної особи в Італії", — сказано в рішенні суду, згідно із заявою росЗМІ. У зв'язку з цим в Королівстві "припинили нинішній судовий розгляд щодо Анатолія Шарія". Юридична інстанція також постановила попередити про закриття справи Інтерпол, МЗС і Мін'юст Іспанії.

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Затримання Шарія: що відомо

На початку травня блогера заарештували в Іспанії, після чого Україна почала готувати процедуру екстрадиції. Однак майже відразу після затримання суд відпустив Шарія під підписку про невиїзд. ЗМІ повідомили, що у нього вилучили документи. А ще блогера зобов'язали двічі на місяць з'являтися в найближчому до свого будинку суді.

У травні тепер уже колишній генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомляла, що екстрадиція може затягнутися на рік.

Проти Шарія відкрили кримінальне провадження в Литві, про що стало відомо в першій половині серпня. Його звинувачують в отриманні грошей від РФ і ухиленні від сплати податків.

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