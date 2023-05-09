Ці депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо спроб захоплення нашої держави.

Служба безпеки України зібрала докази на ще 59 депутатів Держдуми РФ, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.

Як повідомив прес-центр СБУ, 15 лютого 2022 року вони проголосували за постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"На підставі депутатського звернення 21 лютого очільник Кремля підписав відповідні укази. Уже наступного дня російські депутати підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР". Після цього ватажки терористів "офіційно" звернулися до російського президента з проханням надати їм військову допомогу у відбитті надуманої ними "агресії". Відтак 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України", - йдеться у повідомленні

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Таким чином, як наголосили в спецслужбі, російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо спроб захоплення нашої держави.

Зазначається, що на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі СБУ завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Визнання "ЛДНР" - що відомо про справу

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, 21 лютого 2022 року, Путін заявив, що Росія визнала терористичні "ЛНР" та "ДНР" в межах, які прописані в їхній "конституції", а саме в межах Луганської та Донецької областей України. Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей.

23 січня цього року Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 55 депутатів Державної думи Росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.

2 березня в СБУ повідомили, що було зібрано беззаперечні докази вини 41 депутата Держдуми РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України. Слідчі СБУ повідомили російським депутатам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і направили до суду обвинувальні акти - їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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