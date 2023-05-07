Російські депутати розриваються між вродженою тупістю і набутою в російському суспільстві ксенофобією.

Депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв закликав відправити на фронт в Україну мігрантів з Таджикистану і заявив, що готує відповідний законопроект. Про це депутат написав у своєму телеграм-каналі.

Так, Матвєєв обурився "несправедливою ситуацією", яка, за його словами, полягає в тому, що таджиків, які мають подвійне громадянство – Росії і Таджикистану – не мобілізують в армію.

"Виявляється (це вимагає перевірки) їх не призивають до російської армії через наявність подвійного громадянства! А саме подвійне громадянство є формою співіснування мільйонів середньоазіатів. Дуже зручно", - обурюється депутат.

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За його словами, "армія середньоазіатів" охоче вступає "в полки таксистів, дивізії двірників і будівельників", але не бере участі у справжній війні проти України.

"Вивчаю законодавство і готую поправки. Якщо вся справа в подвійному громадянстві, його треба або забороняти, або коригувати норму про можливість мобілізації даних осіб", – заявив Матвєєв.

Слід уточнити, що пан Матвєєв, як і більшість депутатів Держдуми, абсолютно не розбирається в російських же законах. Жодних специфічних заборон на призов і мобілізацію в російську армію осіб з подвійним громадянством не існує. Відповідно, його обурення на адресу вихідців з країн Азії продиктовані або профнепридатністю, або звичайним расизмом і ксенофобією, доволі характерними для сучасного російського суспільства.

Мобілізація в Росії

Осіння мобілізація не дала російській армії достатньо сил, щоб переломити хід війни в Україні, тому Кремль вирішив набрати в армію ще 400 тисяч солдатів. Але цього разу намагаються набирати "добровольців", щоб не викликати народні хвилювання другою хвилею примусової мобілізації.

Однак бажаючих добровільно вирушати в Бахмут і Авдіївку серед росіян дуже мало, тому Міноборони РФ розгорнуло вербування ув'язнених у тюрмах за досвідом Пригожина. Паралельно "добровольців" намагаються вичавлювати з підприємств, яким вже визначили "квоту".

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