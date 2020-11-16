Сергій Шкарлет нагадав про досвід США, Великої Британії, Нідерландів та інших країн, де навчання дітей розпочинається з п’яти років.

У Міністерстві освіти і науки розглядають можливість реформування 12-річної системи навчання.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

«Спостерігаю, що в суспільстві та експертному середовищі триває активне обговорення питання організації 12-річного навчання дітей у школах України. До цього долучилися дитячі психологи, педагоги, низка політиків та представники ЗМІ. Така активність вкотре підтверджує запит суспільства, зокрема й батьків школярів, на те, щоб середня освіта в Україні відповідала найкращим практикам світу, була б комфортною, цікавою та результативною для учнів», - написав він.

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У зв'язку з цим Шкарлет нагадав про досвід США, Великої Британії, Нідерландів та інших країн, де навчання дітей розпочинається з п’яти років.

«Погоджуюсь, що діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку, і дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи. Не йдеться про те, що діти в 5 років мають сісти за парти на 35 хвилин уроку. Натомість обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм», - зазначив т.в.о. міністра.

Він сподівається на плідне обговорення та прогнозує, що «процес опрацювання пропозицій навряд чи буде швидким, але точно не буде одностороннім, адже головний пріоритет Міністерства – інтереси дітей».

Нагадаємо, раніше Шкарлет наголосив, що Україна на сьогодні відносно готова до впровадження дистанційної форми освіти.

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Автор: Денис Прядко