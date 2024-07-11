Цю інформацію модна буде знайти в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Служба зв’язків з громадськістю Волинського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пояснила, як дізнатися, чи відкрито проти вас виконавче провадження.

Інформація про штраф від ТЦК та відкриття провадження має з'явитися у Автоматизованій системі виконавчого провадження. "Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії", - йдеться у повідомленні.

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

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прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК. Тепер центри комплектування можуть формувати повістки через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У Міністерстві оборони повідомляли, що деякі українці зможуть отримати у "Резерв+" автоматичну відстрочку від мобілізації без необхідності йти в ТЦК.

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