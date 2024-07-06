'Без відвідування ТЦК': у МО розповіли, хто отримає автоматичну відстрочку від мобілізації

Функціонал для автоматичних відстрочок реалізовуватимуть найближчим часом, щоб закрити найпоширеніші кейси.

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла, що деякі українці отримають автоматичну відстрочку від мобілізації без необхідності йти в ТЦК.

За її словами, новий функціонал у застосунку Резерв+ реалізують вже найближчим часом, повідомляє Суспільне.

Вона повідомила, що мова йде про студентів денної форми навчання та батьків, що мають трьох і більше дітей.

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"Одна з функцій, які ми плануємо реалізувати в Резерв+ - це автоматична відстрочка. Це одна з найбільш потрібних функцій наших користувачів. Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка повинна надаватися автоматично без будь-яких додаткових заяв у ТЦК і збору паперів. Наприклад, студентам денної форми навчання та батькам трьох і більше дітей. Адже ці дані є в держави, у реєстрі в тому чи іншому вигляді", - розповіла Черногоренко.

Вона додала, що інформація про сімейні зв'язки вже міститься в державному реєстрі актів цивільного стану. Проте, у деяких випадках держава не може отримати дані з РАЦСу одразу, але в більшості випадків в електронній формі "можна закрити цей кейс".

Функціонал для автоматичних відстрочок реалізовуватимуть найближчим часом, щоб закрити найпоширеніші кейси.

Мобілізація в Україні - останні новини

Адвокат Катерина Аніщенко розповіла, як можуть карати ухилянтів під час мобілізації і коли можуть позбавити права керувати автомобілем.

"Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адміністративне затримання", - пояснила експерт.

Якщо впродовж 5 днів цього не сталося, людині мають надіслати ще один документ - "вимогу". "Це вже не рекомендація, а зобов'язання - прийти до військкомату", - зазначила юрист.

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