Верховна Рада також може ввести штрафи для власників неправильно встановлених кондиціонерів.

У Києві мають намір ввести нові правила благоустрою, згідно з якими будь-які зміни в зовнішньому вигляді будинку буде внести складніше.

Про це розповів архітектор, член містобудівної ради Києва Станіслав Дьомін в ефірі каналу "Україна 24".

Коментуючи проект документа, експерт пояснив, що він не розкриває процес узгодження установки кондиціонерів.

"І в цілому, при всій позитивності цієї ініціативи, вона вихоплена із загального контексту, тому що проблема організації фасаду комплексна. Її не можна розглядати у відриві від благоустрою вулиці цілком: вивіски, фасадне освітлення, кондиціонери, балкони. Все це є частиною вулиці. І якщо ми беремо якусь вулицю і приводимо її в порядок, то потрібно працювати одночасно і з благоустроєм самої вулиці, і фасадів будинків", - сказав він.

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Законодавство сьогодні, за його словами, не регулює благоустрій вулиць.

"На сьогоднішній день в першу чергу потрібно вирішити проблему створення якоїсь стадії планування і проектування, яка допоможе комплексно підійти до благоустрою, створити паспорт вулиці як єдиного об'єкта, а місту видавати певні умови і обмеження, в яких будуть прописані всі вимоги і приписи, які дозволять далі регулювати питання", - сказав Дьомін.

Українців штрафуватимуть за кондиціонери: що відомо

Законопроектом, зареєстрованим у Верховній Раді, пропонується Кодекс України Про адміністративні правопорушення доповнити статтею 96-3 "виведення конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження (кондиціонерів) в не пристосовані для цього місця".

Нею встановлюється, що виведення конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження (кондиціонерів) у місця, які не є спеціально пристосованими для цього місцями - тягне за собою накладення штрафу на громадян - власників приладів охолодження або на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які є власниками приладів охолодження, у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 тис.

Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особа вже піддавалася адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 тис.

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При цьому, наголошується, що спеціально пристосованими місцями для виведення конденсату від кондиціонерів, розташованих на фасадах будинків, є: зливова каналізація; побутова каналізація (у разі виведення конденсату з розривом струменя через гідрозатвор) резервуари, обладнані і розміщені таким чином, щоб збирати конденсат і не допускати його витоку або поширення іншим чином.

Також законопроектом встановлюється, що орган державного архітектурно-будівельного нагляду розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з виведенням конденсату від розміщених на фасадах будинків приладів охолодження в не пристосовані для цього місця.

Передбачається, що цей закон, у разі його прийняття, набуде чинності 1 червня.

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Автори: Юрій Годован, Тетяна Поляковська