Невістка гаулятейра поскаржилася в соцмережах на ситуацію, яка "змушує приймати важкі рішення".

Зрадники України продовжують тікати з тимчасово окупованих територій, в тому числі й з Криму. Син гауляйтера захопленої частини Запорізької області Євгена Балицького закриває свій бізнес на півострові, а його дружина та діти живуть в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Видання РІА "Мелітополь" пише, що Анна Балицька з дітьми виїхала з тимчасово окупованого Севастополя та проміняла кримські пляжі на засмагу в Дубаї, а Олександр Балицький продає бізнес на українському півострові.

"Син гауляйтера Євгена Балицького Олександр разом зі своєю дружиною Ганною Балицькою (Шишкіною) і малолітньою дочкою Нікою переїхали в Дубай з окупованого Севастополя на постійне місце проживання. Про це заявила дружина зрадника Анна на своїй сторінці в Instagram. Раніше вже гуляла інформація, що Олександр Балицький продає ресторанний бізнес в Севастополі", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в сторіс Анна Балицька пише, що їй "було дуже прикро їхати" та сидячи на пляжі в Дубаї "буде сумувати" за Кримом.

"Ситуація змушує нас приймати важкі рішення в житті", - поскаржилася зрадниця.

Втеча зрадників України з Криму - що відомо

Спочатку з'явилася інформація, що російські окупанти в Криму розробляють плани евакуації для своїх "чиновників". При цьому в центрі національного опору відзначили, що у колаборантів і росіян на українському півострові ростуть панічні настрої. Місцевий російський бізнес виводить кошти і готується до евакуації.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що окупаційна влада почала евакуацію з тимчасово захопленого Криму.

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