ДСНС попередив про інтервальний вогонь у Чернігові. Можливий обстріл телецентру.

28 лютого тривають обстріли Чернігова, повідомляє ДСНС. Вогонь ведеться з певними інтервалами. Можливий обстріл телецентру. Повідомляється, що з 02:00 противник здійснює обстріли в одній точці і, можливо, цілиться в телецентр.

За минулу добу в Чернігові зафіксовано потрапляння боєприпасу у фундамент п'ятиповерхового житлового будинку по вул.Реміснича. У будинку почалася пожежа, її швидко загасили. Також в магазин на центральному ринку по вул.Ринкова потрапив снаряд. Ще одне попадання снаряда з пожежею зафіксовано в дитячому садку на вул. Реміснича. Загиблих і постраждалих немає.

Жителям Чернігова рекомендується не виходити з дому і прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

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