Проте, попри щоденні обстріли, люди почали повертатися у своє рідне місто.

Через обстріли російських окупантів Харків щодня зазнає колосальних збитків. На сьогодні понад 1100 будинків у Харкові просто зруйновані.

Про це розказав мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю "Українській правді".

Разом з тим Терехов не озвучив конкретної суми збитків, завданих російськими військовими. Він підкреслив, що їх зараз порахувати не можливо, оскільки сума збільшується щодня. І, що головне, щодня гине мирне населення від рук рашистів.

"Я навіть не хочу зараз рахувати збитки, тому що вони колосальні. Гинуть люди і ти ніяк цього не підрахуєш. Просто скажу вам – понад 1100 будівель зруйновані у Харкові. Стоїть половина будівлі, а другої половини немає. Чи можна її відновлювати? Ні звичайно... Потрібно місто будувати фактично наново", – заявив Терехов.

Також мер Харкова розповів, що від атак окупантів страждає й інфраструктура міста – котельні, трубопроводи, газопроводи, водогони, насосні станції та трансформаторні підстанції.

"Якщо раніше бомбили вночі, то сьогодні переважно вранці, вдень – обстріли, надвечір – обстріли. Руйнуються цілі мікрорайони, гинуть мирні люди, гинуть мешканці міста Харкова, і це жахливо", - зазначив мер.

Проте, попри обстріли, люди почали повертатися у своє рідне місто. За словами Терехова, Харків – це, мабуть, національність, тому що має особливу ментальність.

"Багато людей сьогодні, після від'їзду на захід України чи до Європи, повертаються до Харкова. Повертаються не лише чоловіки, які вивезли свої сім'ї, це навіть не обговорюється, а й почали повертатися жінки. Не хочуть жити у іншому місці", – повідомив Терехов.

Крім того, він зазначив, що дуже багато людей, які мають можливість виїхати з Харкова, відмовляються це робити. Попри те, що є звʼязки з іноземними фондами, що готові допомогти із розселенням.

"Коли я говорю – у нас є можливість, ви хочете поїхати? Мені кажуть – а чому ми маємо їхати? Це наше місто, в якому ми народилися, де народилися наші діти, в якому народилися наші батьки. Ми завжди жили та житимемо у місті Харкові", – зазначив Терехов.

Зазначимо, Харків, друге за величиною українське місто, живе під ракетними обстрілами з першого дня війни. Путінські війська безжально б'ють по спальних районах, історичних та адміністративних будівлях. Через постійні обстріли гинуть мирні мешканці.

Росія ніби мститься Харкову за невдалу "русскую весну" 2014 року, коли місто намагалися "розхитати" проросійські прихильники. Але їхні спроби виявилися марними – Путін зазнав невдачі з проєктом "Новоросії" багато в чому завдяки позиції харків'ян.

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