Це питання винесуть на розгляд найближчої сесії міської ради.

В Одесі завершилося голосування щодо долі пам'ятника "Засновникам Одеси". Більшість жителів міста підтримало демонтаж.

"Завершена процедура Підведення підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам'ятника "Засновникам Одеси (Катерині II)", яке проходило на платформі" соціально активний громадянин", - повідомили в прес-службі міськради.

Зазначається, що більша частина учасників голосування підтримали знесення пам'ятника. Тепер це питання винесуть на розгляд найближчої сесії міської ради.

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"Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається прийняття остаточного рішення. Особисто я буду голосувати "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його в парк Імперського та радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому", - написав мер Геннадій Труханов у Facebook

Він запевнив, що в цьому питанні найближчим часом поставлять крапку в рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства.

Скандал через пам'ятник Катерині II в Одесі - що відомо

19 вересня 2022 року в Одесі пройшли громадські обговорення про долю пам'ятника "засновникам Одеси".

21 вересня стартувало електронне опитування місцевих жителів. Вони повинні були відповість на питання "як повинна бути вирішена доля пам'ятника "засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі в м. Одеса?". Електронний опитування завершилося 20 жовтня.

Крім того, пам'ятник неодноразово атакували вандали, монумент обливали червоною фарбою. Також поруч проводили акції з вимогою його знести.

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