До руки імператриці невідомі прикріпили зашморг.

В Одесі невідомі знову облили фарбою статую російської імператриці Катерини ІІ, прикріпивши до руки зашморг. На голову пам'ятника вдягнули червоний ковпак ката.

Про це повідомив активіст Дем'ян Ганул.

Зокрема, він розмістив у Facebook фото, на якому пам'ятник "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя Катерини II, облитий червоною фарбою, а на руці імператриці – мотузка із зашморгом.

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"Далі тільки демонтаж. Ми з друзями знайшли один спосіб, шукаємо відповідне авто… Зробимо це разом та відкрито…", - написав він.

Скандал навколо статуї Катерини II

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Одесі завершено електронне опитування щодо вирішення долі пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II.

За попередніми даними, найбільша кількість жителів Одеси проголосували за два варіанти: демонтаж монумента та за пропозицію залишити скульптурну композицію на місці, але доповнити її інформацією про діяльність імператриці.

У мерії повідомили, що після завершення онлайн голосування деякий час займе перевірка профілів користувачів, які ще не пройшли верифікацію на веб-порталі. Результати автоматичного підрахунку голосів будуть додатково оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради. Остаточне рішення про долю пам'ятника "Засновникам Одеси" ухвалюватиме міська рада.

До цього зазначену пам'ятку невідомі неодноразово обливали червоною фарбою. Також біля постаменту проводили акції із вимогою його знести.

Довідка УНІАН. 2007 року в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі, в рамках якої встановили пам'ятник "Засновникам Одеси" – копію оригіналу, демонтованого більшовиками у 1925 році. Пам'ятник є композицією, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Її оточують сателіти (невеликі статуї) – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерібас та Франц де Волан. Через цей монумент в Одесі неодноразово виникали скандали, оскільки частина городян вимагала його демонтувати.

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