Скасування вироку пов'язане зі скандальним рішенням Конституційного суду щодо е-декларування.

Вищий антикорупційний суд скасував свій перший обвинувальний вирок, винесений щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області. Скасування вироку пов'язане зі скандальним рішенням Конституційного суду України по е-декларуванню.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вирок стосувався умисного неподання е-декларацій суддею у відставці надією Посунся.

Колегія суддів у жовтні 2019 року визнала її винною у скоєнні злочину за статтею 366-1 КК України та призначила покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тисячі гривень з позбавленням права обіймати державні посади (крім виборних) протягом одного року.

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Скандальне рішення КСУ: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КС з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

3 листопада в Європейському Союзі закликали Україну відновити е-декларування і належну роботу антикорупційних органів – Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України – до кінцевої дати 16 грудня, встановленої рішенням Конституційного суду.

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Автор: Денис Прядко