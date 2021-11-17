З кінця вересня виявлено майже 600 підроблених сертифікатів про вакцинацію, повідомили в управлінні організації прикордонного контролю.

Прикордонники за увесь час контролю за автентичністю документів перевірили майже мільйон сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу і виявили 1,7 тис. підроблених документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк.

За його словами, станом на сьогодні кількість перевірених прикордонниками сертифікатів про вакцинацію становить майже один мільйон. Вперше перевірку справжності сертифікатів і тестів на коронавірус в іноземців і українців, які перетинають кордон, розпочали з 21 серпня із використанням необхідного програмного забезпечення.

Читайте такожНа Закарпатті співробітниці міськради купили COVID-сертифікати: що їм загрожує"Усього з початку заходів нами перевірено 940 тисяч сертифікатів, виявлено з них недійсних – 1 тисячу 700. Направлено 11 повідомлень за ст. 358. ч. 4 (За підроблені сертифікати) за минулу добу. Всього з 00:00 28 вересня виявлено 594 підроблених сертифікати про вакцинацію", – сказав Лисюк.

Зокрема, для прикладу, лише за минулий тиждень прикордонники перевірили понад 79 тисяч сертифікатів, підробки виявлено у близько трьох десятках сертифікатів. За минулу добу прикордонники просканували 10 тисяч QR-кодів.

Нагадаємо, Верховна Рада на початку листопада в першому читанні підтримала урядовий законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень".

В проекті закону, зокрема, передбачено запровадження кримінальної відповідальності за підробку документів про вакцинацію від COVID-19 та штрафів до 170 тис. гривень.

Автор: Віталій Саєнко