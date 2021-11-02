Парламентарі підтримали урядовий законопроект.

Верховна Рада України запроваджує кримінальну відповідальність і штрафи до 170 тис. грн за підробку документів по вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні урядового проекту закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень" (реєстраційний номер 6084) проголосувало 282 народних депутатів.

Законопроектом передбачено Кримінальний кодекс доповнити новою статтею 321-3 "Незаконні дії з документами, що стосуються проведення профілактичних щеплень". Нею передбачено штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн) або обмеженням волі на строк до двох років за використання особою свідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Читайте такожРада підтримала проект держбюджету-2022 у першому читанніЗа внесення медичним працівником свідомо неправдивих відомостей до відповідної медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб передбачається штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 68 тис. грн) або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Також передбачено за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тис. до 170 тис. грн) або позбавленням волі на строк до трьох років.

Раніше в Україні запровадили адміністративну відповідальність за "Порушення правил карантину людей" – це ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За порушення цієї статті простим громадянам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн, а посадовим особам – від 34 до 170 тис. грн.

За відомостями Нацполіції, в Україні з 23 вересня до 25 жовтня було складено 4 тисячі 888 адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

Автор: Надя Пришляк