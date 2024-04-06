Йдеться про складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Скільки абітурієнтів зареєструвалося?

На складання національного мультипредметного тесту (НМТ) вже зареєструвалося понад 220 тисяч осіб, подати заявку можна до 11 квітня.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону. За його словами, з цієї кількости приблизно 20 тисяч осіб - це охочі складати тест за кордоном.

"Зараз зареєстровано трішки більше 220 тисяч потенційних абітурієнтів в системі Українського центру оцінювання якості освіти. З них приблизно 20 тисяч осіб, які планують складати НМТ за кордоном. Це достатньо схожі цифри до минулорічних. Реєстрація триває до 11 квітня", - сказав він.

Винницький розповів, що у другій половині травня складатимуть НМТ випускники минулих років. Сесія для цьогорічних абітурієнтів розпочнеться приблизно на початку червня.

Також вже підготовлені центри для складання НМТ за кордоном. Заступник міністра розповів, що закордонні тестові центри обладнані комп’ютерною технікою, там працюють україномовні інструктори - переважно на волонтерських засадах.

"В нас існує певний міф, що вища освіта в Україні непопулярна чи неякісна. Я нагадаю: 20 тисяч українських дітей, що перебувають за кордоном, зареєструвалися для вступу в українські ВНЗ. Це надзвичайно важливий показник - немає причини писати НМТ, якщо ти не плануєш вступати в Україні", - зазначив Винницький.

Проведення НМТ - що відомо

15 березня розпочалася реєстрація на складання національного мультипредметного тесту. Як і попередні два роки, він проходитиме у форматі комп'ютерного онлайн-тесту.

У вересні 2023 року стало відомо, що історія України знову стане обов'язковим предметом для вступу у вищі навчальні заклади під час здачі національного мультипредметного тесту у 2024 році. Всього тест складається з чотирьох предметів - українська мова, математика, історія України і один предмет на вибір.

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