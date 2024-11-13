Робота з новообраним президентом США Трампом вже активно ведеться.

Президент Володимир Зеленський показав Дональду Трампу план примусу Російської Федерації до адекватного сприйняття світу.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в ефірі на Радіо NV. Він зазначив, що дзвінок Зеленського до Трампа після появи попередніх результатів виборів президента США був присвячений привітанню з перемогою, фіксації позиції, готовності до співпраці і активному обміну думками.

Водночас, він сказав, що цей дзвінок був не просто кроком для привітання. Ще у липні відбулася телефонна розмова, а у вересні - зустріч у Нью-Йорку.

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"Була зустріч, на якій було представлено, у тому числі, план примусу Росії до адекватного світосприйняття, де були пункти, які чітко говорили про ті компетенції, які можуть бути цікавими Трампу з прагматичних точок зору і, які вкладаються в його розуміння зовнішньополітичної стратегії по відношенню до східної Європи", - сказав Подоляк.

Він додав, що вже є певні робочі моменти, які обговорювалися на різних рівнях і продовжують обговорюватися. Подоляк зазначив, що дзвінок Зеленського Трампу після перемоги того на виборах, не був початковю комунікацією. "Ні, з Трампом, з його оточенням достатньо активно вже працюють. Все сьогодні тільки починає вибудовуватись", - сказав політик, відмовившись розкрити будь-які деталі.

Також він сказав, що треба дочекатися кадрових призначень в майбутній адміністрації Трампа.

"Давайте дочекаємося формування саме концептуальної адміністрації, коли буде зрозуміло, хто опікується зовнішньою політикою, хто - оборонними програмами, а хто - національною безпекою", - сказав Подоляк.

На думку радника керівника ОП, сам Трамп є вкрай активним харизматичним лідером і впливатиме на процеси, виходячи з власного розуміння проблеми.

Подоляк вважає, що психологічно Трамп може грати тільки першим номером.

"Він завжди виступає з ініціативою, тому, коли говорять про те, що Трамп може зменшити допомогу Україні і може дивитись в бік РФ і оцінювати її ініціативи - у тому й проблема, що Путін ініціює усе, що не враховує інтересів США, Європи, України. Тобто, Путін пропонує ультимативний перерозподіл впливу у глобальному політичному процесі. Путін говорить: я хочу бути номером один. Це неспівставно з характером Трампа. І приймати ті чи інші пропозиції, які будуть абсолютно пропутінські чи проросійські, навряд чи президент США буде", - поділився думкою Подоляк і додав, що за такої ситуації Трампу треба буде сформувати власну позицію щодо війни в Україні.

На переконання радника керівника ОП, в даний час саме Трамп буде першим, а Путін - аутсайдером.

Трамп і війна в Україні

За даними видання The Financial Times, Україна готує "план перемоги" для адміністрації Дональда Трампа, пропонуючи потенційні бізнес-угоди, доступ до ресурсів та розміщення військ, щоб вплинути на обраного президента США, відомого прагматичним підходом до угод. Раніше, у "плані перемоги" Володимира Зеленського, складеному для Трампа, були викладені дві ключові ідеї, які представили Трампу на зустрічі в Нью-Йорку у вересні.

Одна з них - пропозиція замінити частину американських військ в Європі українськими силами після закінчення війни. Друга ідея, розроблена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, близьким до Трампа, передбачає поділ критично важливих природних ресурсів України з західними партнерами.

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