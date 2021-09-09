Для любителів поїсти не за всі гроші світу в парламентському меню є недорогі страви.

В їдальні Верховної Ради можна і бюджетно пообідати. Як доказ цих слів - чек кореспондента УНІАН, який обрав недорогі позиції в депутатському меню.

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Отже, бюджетний обід в їдальні ВР:

яєчня глазунья - 10 грн;

гречана каша - 20 грн;

салат картопляний з ковбасою - 25 грн;

сік - 14 грн;

желе фруктове - 35 грн.

Разом - 104 грн + 3 грн пластиковий блістер. Тепер підрахуємо: якщо протягом місяця у робочі дні обідати недорогими стравами в парламентській їдальні, це обійдеться у 2 тис. 288 грн.

Тепер порівняємо: напередодні кореспондент УНІАН обрав "обід по-багатому" в їдальні ради, тоді він йому обійшовся в 490 грн. На його столі були: борщ, шашлик з філе сьомги, квасоля зелена, лимонний тарт, картопля, котлета по-київськи, сік, салат "Царський" із сьомгою і кава.

Раніше кореспондент УНІАН показав, чим годуватимуть народних обранців. Найдорожчі позиції в меню ВР - рибні страви.

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Автор: Ольга Робейко