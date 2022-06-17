Під час оборони столиці Лея пильнувала, аби на пост нацгвардійців не зайшли російські окупанти.

На Київщині службовий пес тиждень шукав свого господаря-військового. Німецька вівчарка подолала майже 30 кілометрів та за запахом знайшла чоловіка.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Після обстрілу кінологічного центру Нацгвардії німецька вівчарка Лея тиждень шукала свого господаря. 8-річна собака знайшла свого наставника за запахом, нині вона від нього не відходить.

"Разом зі мною і спала в окопі, можна сказати, і їли ми одне й те саме. Мені було важко бачити її втомлену та голодну, як вона через ці 5 днів нічого не їла і прибігла до мене", - розповів господар вівчарки.

До кінця лютого собака займалася пошуком людей за запахом. У день повномасштабного російського вторгнення кінологічний центр, де знаходилися службові пси, сильно обстрілювали рашисти.

Аби врятувати службових собак, військові відчинили вольєри. Пси розбіглись, рятуючись від вибухів. Деякі собаки отримали поранення, їх намагалися врятувати. А Лея побігла шукати свого господаря.

"Її годував з рук, щоб вона до мене звикла і вона запам’ятала мій запах і по цьому від частини прибігла до нас на пост. Це 25 кілометрів", - розповів чоловік..

Під час оборони Києва Лея пильнувала, аби на пост нацгвардійців не зайшли російські окупанти. Власник собаки радий, адже рік спільних тренувань не минув даремно - вівчарка його зуміла знайти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донеччині собака чекає господарів на руїнах будинку.

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