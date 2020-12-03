Директор ЦРЛ у день смерті її пацієнтів оформив собі лікарняний.

Жовківська районна рада не змогла провести позачергову сесію, на якій мало розглядатись питання звільнення керівника місцевої лікарні, де через знеструмлення нещодавно померли пацієнти.

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Як повідомляє Zaxid.net, сесія не відбулась через відсутність кворуму. На засідання прийшли лише 11 із 45 депутатів. Для кворуму потрібно щонайменше 23.

«У нас двоє депутатів померли, а 12 — склали повноваження через обрання до інших рад. Семеро депутатів завчасно попередили про свою відсутність на сесії», — повідомив журналістам голова Жовківської районної ради Роман Горбань.

За його словами, більше рада не планує збиратись, оскільки щойно відбудеться сесія Львівської районної ради, Жовківська районна рада втрачає свою чинність. Останню свою сесію жовківські депутати провели два тижні тому.

Після ліквідації району майно лікарні, що зараз належить райраді, переходить у власність Жовківської ОТГ. А особовий склад – у підпорядкування Львівської районної ради.

Горбань повідомив, що сам перебуває на лікарняному ще з 24 жовтня і це не пов’язано з інцидентом у лікарні.

Примітно, що на лікарняному наразі перебуває і директор жовківської лікарні Ігор Шевців – він оформив його у день смерті пацієнтів. На сесію 3 грудня він не прийшов.

Шевців також є депутатом райради, у 2010 році пройшов туди від «Партії регіонів», у 2015 – від «ЄС» (на той момент - БПП).

63-річний Шевців працює директором жовківської ЦРЛ багато років. Суд вже три роки розглядає справу щодо його причетності до корупції.

НС у Жовківській ЦРЛ на Львівщині

27 листопада в Жовківській ЦРЛ на Львівщині було відсутнє електропостачання з 17:50 до 19:10. У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 і 66 років, підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України.

Слідчі встановили, що на момент відключення лікарня мала два електрогенератори. Однак вони не були задіяні.

29 листопада глава МОЗ Максим Степанов заявив, що через смерть пацієнтів у Жовківській ЦРЛ в усіх лікарнях України перевірять обладнання.

Рідні померлих кажуть про лікарську помилку.

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Автор: Дмитро Захаров