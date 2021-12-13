У Києві знайшли нову сім'ю для собаки, якого прив'язали й кинули в одному з парків столиці. Його попередня господиня залишила записку і поїхала до Польщі.
Про щасливу подію, завдяки якій у собаки з'явилися нові господарі, повідомляється в Telegram-каналі "KievMap".
Так, небайдужа родина дізналася про сумну долю собаки. Пса забрали, тепер у нього нова сім'я. У Telegram-каналі показали фото вихованця і його новоспечених власників.
У коментарях користувачі відзначили, що вчинок людей, які врятували собаку, показує справжню людську доброту. Українці бажають песику щасливого життя і дякують новим господарям тварини.
Собаку прив'язали й кинули в парку: з чого все почалося
Кілька днів тому стало відомо, що в одному зі столичних парків помітили кинутого пса. Собаку залишили прив'язаним до лавки з іграшкою і запискою такого змісту:
"Джек хороший квартирний сторож. Я самотня і їду в Польщу на заробітки тому мушу його залишити".
Читайте такожМало не потрапив під прес сміттєвоза: під Одесою двірник знайшов під купою сміття живого кролика (відео)Пес чекав господиню і не намагався втекти з місця попри сніг і дощ. Коли очевидці спробували відв'язати його, Джек побіг у бік, де, ймовірно, раніше жив.
Собаку забрали в клініку, після цього волонтери шукали Джеку нових господарів.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом водій зупинив рух на трасі заради порятунку собак. Зворушливий інцидент потрапив на відео.