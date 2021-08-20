Найефективнішими способами досягнення цього опитані вважають дипломатичні зусилля для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії, а також проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме жителів Криму.

Українці стали менше вірити в можливість повернення Криму, насамперед через військову присутність там Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюднених на прес-конференції результатах всеукраїнського опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

"Думки щодо можливості повернення Криму до складу України серед українців розділилися: 43% вважає, що так чи інакше у майбутньому територія Криму знову повернеться до складу України, 44% - вважає, що це малоймовірно чи взагалі неможливо", - зазначили соціологи.

Зауважується, що у порівнянні з 2016 роком на 11% зменшилася частка людей, які вірять у повернення Криму, з одночасним зростанням на 7% серед респондентів, які вважають повернення території Криму неможливим чи малоймовірним.

Найбільше в повернення Криму вірять на заході країни - 61%, найменше - на сході (31%).

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"Статистично значущий баланс зневіри у поверненні Криму зберігається тільки на півдні (40% проти 49%, що не вірять у повернення Криму) та сході (31% проти 55%, що не вірять у повернення Криму) країни", - зазначається у результатах опитування.

Серед вікових груп зневіра у поверненні території Криму до складу України найбільше спостерігається серед громадян віком від 50 до 59 років (49%) та тих, кому за 60 років (50%).

При цьому, серед респондентів, які вірять, що територію Криму ще можливо повернути до складу України, найефективнішими способами досягнення цього є дипломатичні зусилля для запровадження жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії (47%) і проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, що приваблюватиме жителів Криму (46%).

Найменше українці вірять в успіх переговорів з Російською Федерацією (12%) та цілковитої ізоляції окупованого Криму і припинення будь-яких контактів (13%).

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У всіх макрорегіонах, окрім півдня, найнеобхіднішими заходами для повернення Криму, на думку опитаних, є: жорсткі міжнародні санкції проти Росії; проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні; зміцнення Збройних сил України для підготовки операції зі звільнення Криму.

Водночас респонденти зі сходу частіше за респондентів із центральної України вбачають необхідність саме у зміцненні Збройних сил для повернення окупованої території Криму до України: 30% на сході проти 23% у центрі країни.

Крім того, соціологи відзначають, що жителі півдня частіше за жителів інших областей України вбачають вирішення питання окупації Криму у нормалізації відносин з РФ (27%).

"Основною причиною, яка робить повернення Криму до складу України неможливим, на думку опитаних українців, є насамперед військова присутність Російської Федерації в Криму (52%). Двома іншими значущими факторами, на які вказали респонденти, виступають негативне ставлення до України з боку мешканців півострова (39%) та тривалість окупації Криму Російською Федерацією (35%)", - йдеться у результатах дослідження.

При цьому, за регіональним розподілом найбільша відмінність у цьому питанні спостерігається у східному макрорегіоні. Більшість опитаних у східних областях (50%) переконані, що повернення Криму до складу України неможливе через негативне ставлення до України з боку жителів півострова.

Що відомо про дослідження

Всеукраїнське опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 липня по 4 серпня. Було опитано 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей.

Опитування проводилося методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів та є репрезентативним за основними соціально-демографічними показниками. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Для порівняння наводяться результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року та з 16 по 22 серпня 2018 року.

Автор: Таня Поляковська