Українців заспокоїли через поширення неправдивої інформації щодо безпеки банківських карток.

Українців попередили про чергову фейкову новину, що шириться у мережі, щодо можливості уряду списати кошти з банківських карток на потреби ЗСУ.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Центру протидії дезиінформації.

"Обережно, фейк! "DDoS-атаки на сайти банків України - "тестування урядом країни обмеження об’єму грошових коштів населення для передачі їх військовим". Таку дезінформацію поширює фейковий Telegram-канал від імені "Національного корпусу"", - йдеться у повідомленні.

Посилаючись на дані Національного корпусу, у Центрі зазначили що вищезгаданий акаунт фейковий.

"Ніхто не збирається забирати гроші вкладників українських банків та передавати їх військовослужбовцям Збройних Сил України. Всі банки на території України працюють в межах чинного законодавства. А законом подібний механізм "запозичення" не передбачений", - додали у Центрі.

Нагадаємо, за даними прес-служби Міноборони, російські ЗМІ спотворюють факти про обстріл дитсадка на Луганщині. У відомстві зазначають, що буквально за кілька годин відео про обстріл, що було викладене на сторінці операції Об`єднаних сил, у властивій їм манері використали російські пропагандисти.

Вас також можуть зацікавити новини: