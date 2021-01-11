Для «врегулювання питання» пасажир автобуса, що слідував до Варшави, запропонував старшому прикордонних нарядів 200 доларів.

Громадянин України, який виявився боржником зі сплати аліментів, пропонував прикордонникам хабар, аби його випустили з країни.

Читайте такожУ Києві внаслідок зіткнення перекинувся автомобіль, є потерпіліЯк повідомила Державна прикордонна служба України, в пункті пропуску «Ягодин» пасажир автобуса, що слідував до Варшави, запропонував гроші старшому прикордонних нарядів.

Під час паспортного контролю з'ясувалося, що українцю обмежено виїзд за кордон через несплату аліментів.

36-річний чоловік вирішив «врегулювати» питання безперешкодного пропуску через державний рубіж і запропонував прикордоннику 200 доларів.

Прикордонник на неправомірну пропозицію відповів відмовою та поінформував співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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Автор: Інна Андаліцька