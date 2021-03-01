На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, нестикувань у справі практично не існує.

Якщо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета виправдають, то до звинувачення будуть застосовані санкції.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

За його словами, з початку розслідування на слідство чинився неабиякий тиск.

"Далі слідство отримало на руки факти. Доповіли мені, потім доповіли генеральному прокурору. Прокуратура сказала - підстав достатньо. Ми сказали - давайте ще почекаємо британську експертизу. Дочекалися. Підстав достатньо. Висунули... І далі включається механізм засобів масової інформації, публічного обговорення... На тлі того, що немає довіри до правоохоронців. Далі акцент зміщується. Вже ніхто не пам'ятає першоджерел, ніхто не пам'ятає поточні аргументи слідства... ", - вважає Аваков.

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Міністр стверджує, що заяви захисту фігурантів справи та громадськості про нестикування доказів з реальними фактами є помилковими.

"Реальних нестикувань практично не існує. Далі - це питання віри: хто як піднесе: або атакуючу, або захищаючу ситуацію. І ось тут повинен вступити суд, який все послухав і сказав: "Ми розібралися", "Ви, пане Аваков, ось тут брехали, ось тут мали рацію", "Ви, пане слідчий, ось тут брехали", "А ви, панове, ось тут брехали", "А правда така..." На жаль, у нас такий процес не відбувається. У нас «правда» або «неправда» кажуть в студіях телеканалів, а судді у нас у цьому сенсі не є головними", - зазначив він.

Аваков додав, що обвинувачі у цій справі виявилися в дивному становищі: нібито склалося враження про те, що в пошуку істини в цьому процесі зацікавлені тільки слідчі.

Він сказав, що не може судити про те, чи гідними людьми є обвинувачені. За словами очільника МВС, є тільки факти, які повинен оцінити суд.

Аваков нагадав, що справу про вбивство Шеремета слухає суд присяжних і, за словами міністра, саме суд присяжних, а не поліція, залишає Андрія Антоненка під вартою.

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"Я проти такого правосуддя, яке вирішується кількістю людей, що вийшли на вулицю... Я за те, щоб це вирішували професіонали..." - підкреслив він.

Міністр також розповів про те, як реагуватимуть правоохоронці, якщо обвинувачених виправдають.

"Суд повинен винести вердикт: винні або невинні. Невинні - значить, помилилося звинувачення. Є процедура прийняття відповідних санкцій. Якщо винні - вони повинні понести покарання. Але я найменше хочу, щоб це було рішення, що ігнорує факти", - сказав він.

Справа Шеремета

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а на Дугарь покладено особисті зобов'язання.

Справу проти них розглядає суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

У травні 2020 року Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи й аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи