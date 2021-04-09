Активіста звільнили з-під варти та обрали йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд буде розглядати апеляційну скаргу на вирок активістові Сергію Стерненку 16 квітня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Масі Найєм.

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"Сергія звільнили з-під варти у залі суду. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Попереду розгляд апеляційної скарги на вирок 16 квітня", - йдеться у повідомленні.

Справа Стерненка: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку та другому фігуранту справи, Руслану Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка та Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО.

19 березня суд в Одесі відхилив клопотання адвокатів про звільнення Стерненка з-під варти та залишив його у СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку та Демчуку.

Сьогодні, 7 квітня, Одеський апеляційний суд змінив запобіжні заходи Стерненку та Демчуку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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Автор: Дмитро Хилюк