Цей вибуховий "подарунок" призвів до смерті помічника тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадія Частякова.

Завершено досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який подарував гранати колезі Геннадію Частякову.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР). "Військовий, якому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу), у той трагічний день передав загиблому вибуховий "подарунок" з гранатами на честь дня народження", - зазначається в повідомленні.

В ДБР зазначили, що дарувальник не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.

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"Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження", - сказано в повідомленні.

Тепер фігурант справи підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119 , ст. 128 Кримінального кодексу).Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

В ДБР повідомили, що після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.

Підрив помічника Залужного

В листопаді 2023 року, ДБР повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову.

Раніше повідомляли, що йдеться про полковника Тімченка. Саме він набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість із них у подарунковий дерев'яний ящик і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження.

6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомляла, що за версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм.

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