Через тривалі карантини деяким українським школярам доведеться вчиться і в червні.

Карантин і локдаун через складну ситуацію з коронавірусом призвели до того, що в багатьох школах України змістили дати початку літніх канікул. Деякі школи продовжать навчання на перші дні червня, щоб діти могли повноцінно освоїти програму, яка розрахована мінімум на 175 календарних робочих днів.

Які міста відправлять дітей на літні канікули пізніше, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Навчання в червні вирішено було продовжити в шести містах України:

у Сумах та Хмельницькому школярі на канікули вирушать після 11 червня;

у Черкасах та Тернополі – після 8 червня;

у Полтаві – після 9 червня;

початкові школи Кропивницького навчатимуться до 7 червня або навіть до 14 червня.

У Києві останній дзвінок для школярів планують провести за планом - у п'ятницю, 28 травня.

Як повідомили батьки школярів у Львові, деякі навчальні заклади продовжили навчання середніх класів до 11 червня. При цьому молодші класи та випускники закінчать навчальний рік 28 травня.

Варто зазначити, що в Міністерстві освіти дозволили продовжувати навчальний рік в регіонах, якщо є така необхідність. Це стосується тих областей, де у зв'язку з епідеміологічною ситуацією довелося продовжувати зимові або весняні канікули. Кожен навчальний заклад має право самостійно приймати рішення про терміни завершення навчального року.

Навчання у школі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко