Адвокати та самі підозрювані, а також журналісти прочекали майже 4 годин, проте суддя так і не призначила жодне із засідань, анонсованих на 16:00 та на 17:30.

Судові засідання Печерського районного суду Києва з обрання запобіжних заходів учасникам акції протесту під Офісом президента України сьогодні так і не відбулося.

Як передає кореспондент УНІАН, два засідання анонсувалися на 16:00 та 17:30. Запобіжні заходи мали обрати

Приблизно о 19:00, коли адвокати Масі Найєм та Ілля Вороб'йов вчергове вирішили зайти до приміщення суду, аби дізнатися бодай щось про засідання, судова охорона відмовлялася їх впускати, тому їм довелося зі скандалом прориватися до будівлі суду.

Як повідомив журналістам адвокат Найєм, вони застали суддю Ірину Григоренко в кабінеті, проте вона на підвищених тонах наказала їм вийти і не повідомила, коли ж відбудеться засідання.

Відповідно, адвокати зафіксували письмово в канцелярії суду про те, що вони чекали 3,5 години на початок засідань. На їхню думку, ймовірно, засідання може відбутися вже завтра, 25 березня.

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Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк