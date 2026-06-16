До кінця війни прах Столипіна залишиться в Києво-Печерській Лаврі, - директор заповідника

Є відповідні прохання людей, які підтримують Україну, європейські цінності і є родичами Столипіна.

До кінця війни прах премʼєр міністра царської Росії Петра Столипіна не чіпатимуть. Він лишиться в Києво-Печерській Лаврі на прохання його нащадків - проукраїнськи налаштованих росіян. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко.

"В 2023 році підіймалося питання про повернення Столипіна Російській імперії. Наразі до президента України звернувся правнук Столипіна, який займає проукраїнську позицію і висловив свої аргументи з проханням все ж таки не чіпати Столипіна. На його думку, він був реформатором, який намагався змінити Російську імперію і є зараз така негласна позиція, що це пам'ятка, це поховання і давайте до кінця війни його не чіпати", - сказав він.

За словами Остапенка, також є відповідні прохання людей, які підтримують Україну, європейські цінності і є родичами Столипіна.

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Удар росіян по Лаврі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 червня під час масованого обстрілу столиці України що Росія ударила по Києво-Печерській Лаврі безпілотним літальним апаратом "Герань-2", що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу "Shahed".

За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври.

Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.

Слідчі Служби безпеки кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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