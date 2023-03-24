22 березня правоохоронці повідомили про підозру екс-голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку та ще дев'ятьом особам, які заволоділи понад 500 млн грн коштів держпідприємств.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому раднику голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Йдеться про учасника злочинної організації, яка протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". Як повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд частково задовольнив клопотання і застосував до вказаного підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави.

"У разі внесення застави на особу будуть покладені наступні обов'язки: прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у САП, термін дії запобіжного заходу - до 20 травня включно.

Постанова може бути оскаржена безпосередньо в Апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів з дня оголошення судового рішення.

Правоохоронці повідомили про підозру екс-голові ФДМУ

22 березня правоохоронці повідомили про підозру екс-голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку, під керівництвом якого злочинне угруповання заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств. Також про підозри повідомлено ще дев'яти особам.

За даними слідства, з листопада 2019 по березень 2020 року голова ФДМУ нібито створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над найважливішими об'єктами управління ФДМУ у видобувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління держпідприємств тільки керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване главою ФДМУ керівництво держпідприємств укладало відповідні договори з підконтрольними зловмисникам компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, проте дозволяли неправомірно збагатитися.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваних за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 2. ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Вас також можуть зацікавити новини: