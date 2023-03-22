Також про підозру повідомлено ще дев’ятьом особам.

Правоохоронці повідомили про підозру екс-голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку, під керівництвом якого злочинне угрупування заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, сьогодні САП та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Також про підозру повідомлено ще дев’ятьом особам: співорганізатору злочину – наближеній до голови ФДМУ особі, раднику голови ФДМУ, двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ "Одеський припортовий завод", в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", двом власникам ТОВ – переможцю аукціону на "ОПЗ" та двом особам – співучасникам злочину (усі посади вказані на момент вчинення злочину).

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Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваних за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 2. ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

За даними слідства, з листопада 2019 по березень 2020 року голова ФДМУ нібито створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

"Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись зловмисникам", - розповіли у САП.

Правоохоронці зазначають, що одночасно голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації.

Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надаючи вказівки їхнім керівникам щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані "бек-офіси".

Зокрема, голова ФДМУ нібито забезпечив призначення в органи управління "ОПЗ" підконтрольних йому осіб та подальше заволодіння коштами заводу шляхом встановлення договірних відносин між підприємством та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами.

За даними прокуратури, внаслідок таких дій з травня 2020 по жовтень 2021 року "ОПЗ" втратив фінансові ресурси та отримав збитки на суму 390 млн 970 тис. 234 грн.

Крім того, також злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – "ОГХК" – шляхом умисного укладення чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю.

Зазначається, що такі дії спричинили "ОГХК" збитків на 118 млн 337 тис. 425 грн.

"Таким чином, злочинна організація заволоділа коштами на суму понад 0,5 млрд грн", - додали у САП.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про екс-голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, який очолював ФДМУ з вересня 2019 року по лютий 2022 року.

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