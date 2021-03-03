Ринок "Столичний" до лютого 2020 року був сучасним об'єктом торгівлі, зазначають журналісти.

У середу, 3 березня, Господарський суд міста Києва порушив справу про банкрутство ринку "Столичний".

Також своїм рішенням він призначив незалежного розпорядника майна, який зможе відновити платоспроможність підприємства і контролювати діяльність ринку, пише Апостроф.

Як пишуть ЗМІ, суд відмовив фірмі "Надія", яку пов'язують з "Юрою Єнакіївським", в "технічному" банкрутстві ринку". Згідно аргументації судді, її заява ґрунтується на сфальсифікованому договорі. Було розпочато банкрутство за іншими заявами - від іноземних кредиторів, які надали "Столичному" позику на суму понад 8 млн доларів для фінансового оздоровлення ринку.

Ринок "Столичний" до лютого 2020 року був сучасним об'єктом оптової торгівлі, реалізованим у форматі багатофункціонального логістичного комплексу - модель ринку передбачала поєднання класичних форм торгівлі з розвиненою логістикою і дистрибуцією.

Наприкінці лютого 2020 року на ринку була проведена протиправна зміна директора ринку "Столичний" на Рустема Абдукадирова, йдеться у матеріалі. Його називають людиною з орбіти "смотрящего" президента-втікача Віктора Януковича - Юрія Іванющенка ("Єнакіївського"). Як повідомлялося, у березні 2020 він без узгодження з власниками, незаконно вивів прибуток підприємства за попередні роки на підконтрольні Юрію "Єнакіївському" підприємства, уклав низку договорів, і у ринку утворилася заборгованість на суму більш ніж 300 млн гривень перед компаніями, пов'язаними з Іванющенком. Абдукадиров перевів діяльність "Столичного" на готівковий розрахунок, коли орендарі передавали готівкові кошти адміністрації ринку, що нагадує рекет з 90-х, пише Апостроф.

Після прийнятого судом рішення повноваження директора при розпорядженні майном обмежуються, для укладення більшості договорів, йому потрібна згода кредиторів і розпорядника. Така процедура, як йдеться в матеріалі, допоможе стабілізувати ситуацію на ринку і збільшити обсяг надходжень, оскільки розпорядник майна і кредитори отримають фактичну можливість ведення госпдіяльності на ринку.

Суд, не допустивши технічного банкрутства ринку в інтересах Іванющенка і призначивши розпорядника майна, надав ринку можливість відновити платоспроможність і репутацію, захистити інтереси фермерів, які орендують площі, і права іноземних кредиторів, зазначає видання.

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Автор: УНІАН