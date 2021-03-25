У США висловили підтримку Україні щодо необхідності встановлення істини у питанні збитого біля Тегерану українського літака.

Дипломати України і США узгодили подальші кроки для встановлення справедливості у справі збитого іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook.

Зокрема, Єнін обговорив зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань Ірану Робертом Маллі поточну ситуацію навколо нещодавно опублікованого фінального технічного звіту зі збиття літака МАУ в небі над Тегераном 8 січня 2020.

"Наголосив на абсолютній упередженості та невідповідності цього документу вимогам Чиказької конвенції. Йдеться не лише про неповагу до пам’яті загиблих, але й високий ризик повторення аналогічних інцидентів в майбутньому в іранському (і не тільки) повітряному просторі. Мій американський колега висловив повну підтримку Україні щодо необхідності встановлення справедливості та істини в питанні PS752. Узгодили наші подальші кроки на цьому напрямку", - зазначив Єнін.

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Автор: Віталій Саєнко