Дипломати України і США узгодили подальші кроки для встановлення справедливості у справі збитого іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook.
Зокрема, Єнін обговорив зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань Ірану Робертом Маллі поточну ситуацію навколо нещодавно опублікованого фінального технічного звіту зі збиття літака МАУ в небі над Тегераном 8 січня 2020.
"Наголосив на абсолютній упередженості та невідповідності цього документу вимогам Чиказької конвенції. Йдеться не лише про неповагу до пам’яті загиблих, але й високий ризик повторення аналогічних інцидентів в майбутньому в іранському (і не тільки) повітряному просторі. Мій американський колега висловив повну підтримку Україні щодо необхідності встановлення справедливості та істини в питанні PS752. Узгодили наші подальші кроки на цьому напрямку", - зазначив Єнін.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- 31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" біля Тегерану. Україна мала два місяці, аби внести до звіту зауваження та пропозиції.
- Згодом стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
- Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану понад 90 сторінок зауважень до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, у якому причиною збиття літака МАУ названо "помилку" оператора ППО, який побачив у пасажирському лайнері, який щойно злетів із міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.
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