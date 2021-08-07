Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Вищий антикорупційний суд України оголосив вирок колишньому заступнику керівника "Харківобленерго" та екс-директору "Харківводоканал" - їм призначено покарання у вигляді 5 та 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Сьогодні у Вищому антикорупційному суді оголошено обвинувальний вирок колишньому заступнику керівника ПАТ "Харківобленерго" та директору КП "Харківводоканал", які всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди третьою особою, в порушення вимог чинного законодавства уклали трьохсторонній договір переуступки права вимоги, внаслідок чого інтересам підприємства спричинено збитки на суму понад 18 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що колегія ВАСУ підтримала позицію прокурора САП і визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За вироком суду колишнім очільникам "Харківобленерго" та "Харківводоканалу" призначено покарання у вигляді 5 та 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох та двох років, зі штрафом 17 тис. грн.

В САП нагадують, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Автор: Надя Пришляк