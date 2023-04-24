Колаборант навесні 2022 року після окупації міста Старобільськ став на бік російських загарбників і обійняв "посаду" в їхніх органах "влади".

Рівненський міський суд заочно виніс вирок жителю Луганщини, який пішов на добровільну співпрацю з російськими окупантами й обійняв посаду в незаконних органах влади на захоплених територіях.

Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, чоловік навесні 2022 року після окупації міста Старобільськ став на бік російських військ і підконтрольних їм бойовиків терористичної організації "ЛНР".

"У ході домовленостей він добровільно зайняв посаду начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Старобільського району, так званої "ЛНР", на тимчасово окупованій території України. Чоловік займається поширенням пропаганди російських поглядів, культури та мови на території вказаного окупованого району", - розповіли в прокуратурі.

Згідно з вироком суду, зрадник проведе 10 років за ґратами, також йому протягом 15 років буде заборонено обіймати посади в державних структурах і органах місцевого самоврядування пов'язаних з освітньою, культурною та спортивною діяльністю населення.

"Крім того, згідно з рішенням суду, конфіскації підлягає майже 9 га землі та ¼ будинку, який перебуває у його власності", - додали прокурори.

Вироки зрадникам і колаборантам

Як повідомляв УНІАН, раніше в Полтаві до 15 років ув'язнення засуджено двох бойовиків "ДНР", ними є жителі міста Горлівка Донецької області. У лютому 2022 року вони добровільно вступили до "народної міліції ДНР", де служили в одній із мотострілкових бригад на посадах стрілків - їм видали камуфляжну форму російської армії та зброю.

Раніше стало відомо, що голова окупаційної адміністрації Бердянська Олександр Сауленко заочним вироком Запорізького суду отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна. До вторгнення зрадник був місцевим підприємцем, перебував у проросійській партії "Союз лівих сил" і частенько їздив до Росії.

Суд у Запоріжжі також визнав місцевого жителя винним в участі у терористичній організації та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Цей зрадник вступив до лав терористичного батальйону "Восток" що підпорядкований організації "ДНР".

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