Наразі залишилось лише обвинувачення за ст. 127 Кримінального кодексу України (катування).

Суд звільнив "тітушку" Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями обвинувачення за спливом строків давності.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група, адвокати якої представляють у судах інтереси потерпілих у "справах Майдану".

Рішення про звільнення "тітушки" від відповідальності за трьома статтями сьогодні, 26 липня, ухвалив Дарницький райсуд Києва.

Йдеться про статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб), 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій) та 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб) ККУ.

Читайте такожСправа Гандзюк: суд залишив під вартою обвинувачених Мангера і ЛевінаТаким чином, наразі залишилось лише обвинувачення за ст. 127 Кримінального кодексу України (катування).

Прокурор Юлія Малашич під час засідання зазначила, що захисники Крисіна робили все можливе, аби затягнути судовий розгляд даної справи.

"Вся поведінка захисту, а саме затягування — дало свій результат. Після 5 місяців неявок адвокатів судовий розгляд розпочався із запізненням. Строки давності по трьох статтях дійсно минули", - розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, Дарницький райсуд Києва вже кілька років розглядає справу проти Крисіна за епізодом щодо протидії Євромайдану та катування.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро "Петрівка" "тітушки" викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у свій наметовий табір біля станції метро "Бориспільська" і катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення осіб до охорони табору "тітушок" та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

Читайте також"Живодерів за грати": конярі провели акцію в центрі Києва (фото)За другим епізодом справи, Крисін і Чемес виступають як організатори "тітушок", які 18 лютого 2014 року кидали вибухівку на барикади "майданівців" на вулиці Прорізній у Києві.

Також за даним епізодом Крисіну і Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим "тітушкам" завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

У вересні 2018 року Дарницький райсуд Києва затвердив угоду про визнання Чемесом провини і призначив йому покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі.

В іншій справі - про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія – Крисін відбуває покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що скандального антимайданівця "Топаза" побили в Києві. Харківський сепаратист Ігнат Кромський ігнорував судові засідання у справі про викрадення людини.

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Автор: Антоніна Доломанжи