Фігуранта справи "тітушок" Чемеса засудили до 3 років і 3 місяців позбавлення волі

У прокуратурі наголосили, що Сергій Чемес одразу після затримання активно співпрацював зі слідством.

Один із обвинувачених у справі про викрадення, катування майданівців у січні-лютому 2014 року Сергій Чемес уклав угоду зі слідством про визнання винуватості за всіма інкримінованими йому статтями.

Як повідомляє Громадське, ідеться про пособництво у викраденні, катуванні майданівців, перешкоджанні мирним зібранням, а також хуліганство. Чемесу загрожувало до 10 років позбавлення волі.

Наразі ж його засудили до 3 років і 3 місяців позбавлення волі. Вирок вступить у силу через місяць.

Також Чемесу зарахують термін відбутий ним в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), а також на нього розповсюдиться так званий закон Савченко (1 рік за два). В ІТТ Чемес перебував протягом 1,5 року.

Тож загалом Чемес відбуде під вартою близько 2 місяців. Адвокати Чемеса сказали, що не оскаржуватимуть рішення суду.

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У прокуратурі наголосили, що чоловік одразу після затримання активно співпрацював зі слідством, давав викривальні покази проти інших фігурантів справи «тітушок».

Зокрема, його покази стали вагомими для встановлення вини Крисіна, Сєрова , Чередника, Хачатряна. Також в прокуратурі зазначили, що він безпосередньо не здійснював насильницьких дій стосовно Іваненка та не застосовував зброї до Веремія, а тримав його, поки не підбігли інші «тітушки». Також Чемес не був раніше судимим та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Укладена угода також зобов'язує Чемеса і надалі співпрацювати зі слідством, надавати викривальні покази.

Також під час засідання до Чемеса звернулись потерпілі — Світлана Коротко та Катерина Веремія, попросивши його «усвідомити тяжкість скоєного злочину, більше так не чинити та співпрацювати зі слідством».

За даними слідства Сергій Чемес працював у охоронній фірмі Юрія Крисіна «П'ятий регіон».

У справі щодо іншого підозрюваного в цій справі Юрія Крисіна оголошена перерва до 12 вересня. Захисники обвинуваченого звернулися до суду із заявою, щодо слухання справи відпочатку з підготовчого засідання.

Тепер він лишається єдиним обвинуваченим у справі. Його адвокати звернулися до суду із заявою, щодо слухання справи з підготовчого засідання.

Довідка УНІАН. Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Крисіна та Чемеса за трьома епізодами.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію.

Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста В’ячеслава Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві. Також за даним епізодом Крисіну і Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні. 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на 2 роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу прокуратури та представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, призначивши при цьому Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі.