Журналісти поскаржилися на дії судді до ВРП минулого тижня.

Вища рада правосуддя (ВРП) може відправити суддю Печерського райсуду Києва Володимира Карабаня у почесну відставку. Раніше він допоміг доньці своєї колеги Анастасії Тарасюк уникнути відповідальності за п’яне водіння.

Про це пише Prosud.

Читайте такожМедведчук студентом жорстоко побив підлітка, йому загрожувало два роки в'язниці – ЗМІЗазначається, що журналісти поскаржилися на дії судді до ВРП минулого тижня.

«Як виявили, що у свіжому розкладі засідань Вищої ради правосуддя 27 травня стоїть розгляд питання щодо відставки Володимира Карабаня. Отже, в черговий раз замість того, щоб покарати та звільнити суддю, члени ВРП можуть відправити його в почесну відставку з чималими виплатами», – пише видання у Facebook.

Водночас журналісти припускають, що спершу ВРП розгляне їхню скаргу, а потім візьметься за відставку Карабаня.

Що відомо

У 2020 році суддя Володимир Карабань закрив адміністративну справу про п’яне водіння доньки своєї колеги Крістіни Константінової Насті Тарасюк. Журналісти з’ясували, що порушниці навіть не довелось приходити для цього в суд – вона відбулась лише письмовими поясненнями.

Сама Настя Тарасюк нещодавно зганьбилась висловами про російського репера Басту та окупацію Криму. Після скандалу в мережі дівчина сухо вибачилась.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська