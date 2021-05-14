Вища рада правосуддя (ВРП) може відправити суддю Печерського райсуду Києва Володимира Карабаня у почесну відставку. Раніше він допоміг доньці своєї колеги Анастасії Тарасюк уникнути відповідальності за п’яне водіння.
Про це пише Prosud.
Читайте такожМедведчук студентом жорстоко побив підлітка, йому загрожувало два роки в'язниці – ЗМІЗазначається, що журналісти поскаржилися на дії судді до ВРП минулого тижня.
«Як виявили, що у свіжому розкладі засідань Вищої ради правосуддя 27 травня стоїть розгляд питання щодо відставки Володимира Карабаня. Отже, в черговий раз замість того, щоб покарати та звільнити суддю, члени ВРП можуть відправити його в почесну відставку з чималими виплатами», – пише видання у Facebook.
Водночас журналісти припускають, що спершу ВРП розгляне їхню скаргу, а потім візьметься за відставку Карабаня.
Що відомо
У 2020 році суддя Володимир Карабань закрив адміністративну справу про п’яне водіння доньки своєї колеги Крістіни Константінової Насті Тарасюк. Журналісти з’ясували, що порушниці навіть не довелось приходити для цього в суд – вона відбулась лише письмовими поясненнями.
Сама Настя Тарасюк нещодавно зганьбилась висловами про російського репера Басту та окупацію Криму. Після скандалу в мережі дівчина сухо вибачилась.
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