У пункті пропуску "Краківець" викрито три псевдоподружжя. У ДПСУ розповіли про новий тренд серед ухилянтів.

Прикордонники Львівського загону лише у пункті пропуску "Краківець" викрили три випадки, пов’язаних з укладанням шлюбів з жінками з інвалідністю заради виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ). Там розповіли, що у першому випадку "шведська сім'я" із Запоріжжя прямувала до Польщі. "Як з’ясувалося, 37-річний чоловік прихопив з собою закордон не лише нову дружину, а й стару, з якою, до речі, розлучився місяць тому. Новоспечене "подружжя" прямувало нібито на лікування нової дружини, інваліда 1 групи", - сказано в повідомленні.

А в другому випадку в ДПСУ розповіли, що 23-річний львів'янин мав заплатити після перетинання кордону своїй однолітці, особі з інвалідністю 2 групи, $1 500 за послуги "дружини".

Відео дня

Ще один псевдошлюб уклав 46-річний житель Черкас з 54-річною жінкою, яка має інвалідність 1 групи. Прикордонники зазначають, що чоловіку було потрібно, щоб отримати статус особи, яка здійснює супровід людини з інвалідністю. "Під час спілкування "подружжя" визнало, що шлюб уклали за розрахунком. Жінка після переправлення чоловіка за кордон мала отримати $2 000", - зазначають в ДПСУ.

Оперативні співробітники Львівського прикордонного загону направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 Кримінального кодексу "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". В ДПСУ зазначають, що у всіх трьох випадках правоохоронці вже відкрили провадження.

Як ухилянти намагаються перетнути кордон

З 18 травня 2024 року прикордонники почали перевіряти при виїзді за кордон наявність військово-облікового документу з відповідною відміткою у певних категорій громадян.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що мова йде про чоловіків, громадян України від 18 до 60 років. Ця категорія громадян має мати при собі разом з паспортом і військово-обліковий документ, і пред’явити його на вимогу, в тому числі, співробітників Держприкордонслужби, як в прикордонній смузі, так в контрольованому прикордонному районі та власне, на пунктах пропуску через державний кордон.

Демченко зазначив, що в той же час з 18 травня прикордонники не перевіряють наявність військово-облікового документу в осіб з інвалідністю та у людей, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю.

Вас також можуть зацікавити новини: