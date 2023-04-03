Після цього присутні виконали гімн України.

У Хмельницькому Свято-Покровському Кафедральному соборі провели першу молитву українською мовою.

Відповідне відео поширив у своєму Telegram-каналі міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. "Перша молитва Українською Мовою за Україну, за Українських Воїнів у Соборі. Перша за десятки і десятки років!" - підкреслив він.

На оприлюдненому відео можна побачити, як присутні співають гімн України.

Відео дня

Побиття військового у Хмельницькому: що відомо

Вчорау соцмережах з'явилося відео, як в одному з храмів УПЦ МП у священник та прихожани побили військового. Чоловік запитав, скільки ще людей має загинути, щоб вони перестали ходити до церкви Московського Патріархату.

У поліції повідомили, що військовий перший розпочав конфлікт та скинув на підлогу Євангелія, тому його можуть притягнути до відповідальність. Водночас відкрито справу і через побиття чоловіка священником.

Коли про інцидент стало відомо, місцеві мешканці прийшли до храму. Люди скандували "Ганьба", розпочалися сутички.

Мер міста повідомив, що міськрада припинить користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на їх території.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про перереєстрацію Свято-Покровського Кафедрального собору УПЦ до підпорядкування ПЦУ.

Вас також можуть зацікавити новини: