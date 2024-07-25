Спостерігалися часті випадки, коли військовозобов’язаний прийшов оновити дані у ТЦК, а там його оштрафували за непостановку на військовий облік у попередні роки.

Рішення судів свідчать, що ТЦК не може штрафувати чоловіків, які приходили до ТЦК оновлювати дані, за непостановку на військовий облік "заднім числом".

Про це пише Судово-юридична газета, реагуючи на ситуації в різних регіонах України, коли військовозобов’язаний прийшов оновити дані у ТЦК, а ТЦК оштрафувало на 17 тис. грн за непостановку на військовий облік у попередні роки.

Як зазначається, під час оновлення даних у ТЦК може виявитися, що чоловік перебуває у розшуку, бо в свій час не став на облік військовозобов’язаних, або ж відсутня особова справа чи він у 7-денний строк в свій час не повідомив ТЦК про те, що одружився, народилися діти, почав навчання тощо. Тож, деяких осіб, що прийшли за оновленням даних, штрафували вже за новим законом, накладаючи штрафи від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.

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Звертається увага, що 19 травня набув сили закон №3696-IX, яким були не лише підвищені штрафи, але й змінено статтю 38 КУпАП про строки накладення штрафів від часу вчинення адмінправопорушення.

"Виникає питання, чи можна за новим законом штрафувати "заднім числом", якщо особа прийшла оновити дані, а отримала штраф за непостановку (на думку ТЦК) на облік військовозобов’язаних в 2019, 2020, 2021 і т. д. роках. Як свідчить судова практика, суди притримуються позиції, що ТЦК так робити не може", - пише видання та наводить низку справ, в яких суди скасовували штрафи.

Зазначається, що суди почали звертати увагу й на те, що згідно змін до КУпАП "бігати повинні дані, а не люди". Зокрема, суд скасував штраф 25,5 тис. грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи. Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Видання роз’яснює також про строки для накладення штрафів за "старим" законом, який застосовується до вчинених до 19 травня 2024 року адміністративних правопорушень, у тому числі, за непостановку на військовий облік до 19 травня 2024 року.

"Приписами статті 38 КУпАП встановлено строки, після закінчення яких виключається накладення адміністративних стягнень… Нормою закону визначено, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через 2 місяці з дня його виявлення", - вказано в матеріалі.

Зазначається, що зі змісту статті 38 КУпАП вбачається, що початком відліку строку для накладення адміністративного стягнення є день вчинення адміністративного правопорушення. Вказана стаття не передбачає інших умов відліку цього строку, крім як для триваючих правопорушень. В свою чергу, норми КУпАП не містять визначення поняття "триваюче правопорушення".

Мобілізація в Україні

Неоновлення даних розглядається як порушення правил мобілізаційного законодавства і за це передбачена відповідальність за ст. 210-1 КУпАП - штраф від 17 до 25,5 тис. грн. Право на складання протоколу та розгляд відповідних справ за названою статтею має керівник ТЦК та СП.

Адвокат Роман Кичко допускає, що чимало українців можуть отримати незаконні штрафи від ТЦК через помилки в документах, які допустили в минулому самі ж військкомати.

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