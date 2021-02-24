Інтернет-провайдерам доручено закрити доступ до чотирьох Telegram-каналів.

Київський районний суд Харкова постановив заблокувати низку Telegram-каналів, які раніше Служба безпеки України викрила на підривній діяльності.

Про це свідчить інформація на сайті Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Рішення слідчого судді було ухвалене 23 лютого. Воно стосується наступних Telegram-каналів: "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница". Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів.

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"Копію вказаної ухвали слідчого судді про арешт майна направити до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації для виконання в межах компетенції. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про розслідування СБУ

1 лютого стало відомо, що кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення російських спецслужб. Зокрема, вела низку регіональних та всеукраїнських Telegram-каналів.

За даними СБУ, агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни". Наразі вони "базуються" на території підконтрольної Росії "ПМР" – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі.

Встановлено, що "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один із організаторів одеського "Антимайдану". Наразі його розшукують за кількома статтями Кримінального кодексу України.

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Автор: Юрій Годован