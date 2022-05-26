Відносно агента російських спецслужб справу направлено до суду.

В Одесі житель невизнаного Придністров'я, який виявився агентом російської військової розвідки, організував і планував низку терактів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, наприкінці минулого року іноземець за вказівкою російських кураторів планував і реалізовував на території Одеської області терористичні акти.

До скоєння злочинів він залучив свого знайомого - громадянина України і, щоб перевірити готовність і професійні навички "найманця", доручив йому облити червоною фарбою пам'ятний знак "героям Небесної Сотні" в сквері на проспекті Шевченка - біля Одеської облдержадміністрації.

На підтвердження того, що завдання виконано, виконавець передав "замовнику" фото пошкодженого пам'ятного знака і отримав за "роботу" 400 дол.

Переконавшись, що "виконавець" впорався, детально проінструктувавши, доручив йому підпалити військові автомобілі, що знаходилися на території однієї з військових частин в Одесі, за винагороду в 800 дол. При цьому зазначив, що цей терористичний акт викличе суспільний резонанс в Україні, порушить громадську безпеку, населення буде залякано. Крім того, буде завдано матеріальних збитків ЗСУ.

Під час передачі грошей за підпал авто іноземець був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області.

"Агентом виявився житель невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, що діють з території ПМР. Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів", - розповіли в управлінні.

Слідчі СБУ встановили, що підпал військового автомобіля в грудні 2021 року і псування меморіальних пам'ятників було організовано в рамках інформаційно-психологічної спецоперації в контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля і антиукраїнських настроїв населення".

Зараз прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо жителя Придністров'я, якого звинувачують у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 258 КК України).

Раніше повідомлялося, що у планах Росії захоплення і окупація Одеси як і раніше залишається пріоритетом.

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