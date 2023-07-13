Попередньо відомо, що водій легковика проігнорував заборонені сигнали і рушив через переїзд, де зіткнувся з електричкою.

У Чернігівській обласній дитячій лікарні від отриманих травм померла 3-річна дівчинка, госпіталізована внаслідок ДТП за участі легкового автомобіля та потяга. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

Згідно з інформацією, внаслідок зіткнення легковика з приміським поїздом "Чернігів – Ніжин" загинули 32-річний водій автомобіля, його 29-річна дружина. В автомобілі також перебували двоє дітей: 8-річна дівчинка загинула на місці пригоди, 3-річну дитину було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні, де вона померла від травм.

Як уточнили в секторі комунікацій поліції Чернігівщини, обставини ДТП розслідують в рамках провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

"Попередньо відомо, що водій автівки рухався у напрямку Ніжина через залізничний переїзд, що обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками. Водій проігнорував заборонені сигнали і рушив через переїзд, внаслідок чого відбулося зіткнення з електропоїздом сполученням "Чернігів-Ніжин", - зазначили в поліції.

За словами поліцейських, які прибули на виклик про ДТП, щоб врятувати життя 3-річної дівчинки, їм довелося везти дитину на службовому авто до найближчої місцевої лікарні, де вже на них чекала "швидка". Вона доставила постраждалу до Чернігова.

На даний момент слідство збирає матеріали про подію, встановлює та допитує свідків. Призначено низку експертиз.

Зіткнення легковика з поїздом на Чернігівщині

На Чернігівщині ввечері 12 липня на залізничному переїзді поблизу смт Куликівка електропотяг сполученням "Чернігів - Ніжин" зіткнувся з автомобілем "Volkswagen Passat". Внаслідок цього загинули троє людей, серед яких дитина, ще одну – забрала "швидка".

За повідомленням "Укрзалізниці", водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд.

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