Водій знехтував правилами дорожнього руху і продовжив їхати через переїзд попри заборонні сигнали.

У Чернігівській області автомобіль потрапив під поїзд. Загинули троє людей, серед яких дитина.

Про інцидент повідомила прес-служба "Укрзалізниці". Зазначається, що в автомобілі перебувала ще одна дитина – її забрала швидка.

"Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин. Аварія сталася на перегоні Муравійка — Б. Олійника. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка", – йдеться у повідомленні.

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В "Укрзалізниці" наголосили, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. На місці трагедії працює поліція, залізничники попереджають про можливі затримки поїздів цього напрямку.

Інші інциденти на Чернігівщині

8 липня повідомлялося, що у Чернігівській області в Десні потонули двоє неповнолітніх дівчат. Вони пішли купатися та зникли ще 6 липня. Як зазначили в ДСНС, тіла двох дівчат 2008 року народження виявили та підняли на поверхню водолази.

У червні на Чернігівщині на російській міні підірвалися двоє поліцейських. На момент трагедії вони не були на службі, а їхали прикордонням на власному автомобілі. 39-річний Олексій Жовтик загинув на місці, у нього залишилося троє дітей. Колега загиблого правоохоронця потрапив до лікарні з травмами.

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