Метро в Києві працюватиме за спецперепустками / фото УНІАН
З 5 квітня у Києві проїзд в метро буде можливий тільки за спеціальними перепустками.
Читайте такожКиїв запроваджує локдаун з 5 квітняПро це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
«Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури», - повідомив мер.
Локдаун у Києві: інші заборони та обмеження
В рамках посилення карантину в Києві:
- з 5 квітня закриваються садочки та школи,
- з 1 квітня припиняють працювати ярмарки,
- з 20 березня заклади громадського харчування працюють виключно на доставку або винос.
Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня
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