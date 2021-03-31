Киян попередили про посилення карантинних обмежень.

З 5 квітня у Києві проїзд в метро буде можливий тільки за спеціальними перепустками.

Читайте такожКиїв запроваджує локдаун з 5 квітняПро це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури», - повідомив мер.

Локдаун у Києві: інші заборони та обмеження

В рамках посилення карантину в Києві:

з 5 квітня закриваються садочки та школи,

з 1 квітня припиняють працювати ярмарки,

з 20 березня заклади громадського харчування працюють виключно на доставку або винос.

Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня

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Автор: Катерина Шварц