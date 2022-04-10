6-річний хлопчик кожного дня ходить на могилу своїй матері, він боїться, аби та не зголодніла.

Увесь світ вразила історія родини з Бучі. Жінка, яка виховувала трьох дітей, не витримала окупації та постійних обстрілів. Вона загинула, а тепер на її могилу ходять сини - хлопчики приносять матері їжу.

Про це повідомляє ТСН.

Нещодавно мережу облетіла фотографія, на якій 6-річний Влад стоїть біля могили своєї мами. Він приніс туди консерви. Виявилося, дитина кожного дня ходить до могили й приносить їжу.

Родина жила у Бучі, місті на Київщині. На жаль, жінка не витримала окупації й померла. У Марини залишилося троє діточок: 13-річна Софія, 10-річний Вова та 6-річний Влад. Хлопчики знов прийшли на могилу матері. Вони принесли цукерки та поклали їх поряд із консервами, які приносили раніше.

"Щоб вона не була голодна, ми за неї також переживаємо", - розповів Вова.

Родина жила у Бучі в багатоповерхівці. Разом з жінкою жив Іван, батько молодшого хлопчика. Усі діти Марини вважали його своїм рідним батьком. Жінка працювала у Києві, у дитячому садочку нянею.

Нині діти граються зі своїми друзями, вони вже можуть гуляти вулицею, а іграшки дбайливо збирають у ящик від снарядів. Проте кілька днів тому вони могли лише мріяти про прогулянки. Близько місяця родина Марини жила у підвалі. Вони ділили його з сусідами.

Олена, сусідка родини, розповіла, що увесь час вони майже не виходили з підвалу. Навколо постійно були бомбардування, люди чули свист та відчували небезпеку.

Одного дня Марина лягла спати і більше не прокинулася. Цивільний чоловік жінки розповів, що спочатку не зрозумів, що коїться. Він вдягав сина й думав, що жінка просто спить. Вже потім, коли він торкнувся плеча Марини, стало зрозуміло - жінка померла.

Фото, на якому хлопчики стоять на могилі своєї мами, сколихнуло увесь світ. Деякі навіть почали писати, що Марина нібито могла померти від голоду. Проте її цивільний чоловік каже, що жінка могла загинути внаслідок постійного стресу. Вона рідко виходила на вулицю, сильно боялася стрілянина. Жінка пила багато таблеток і погано харчувалася. Вона пила лише каву й бульйон, від іншої їжі відмовлялася.

Аби поховати жінку, довелося питати дозволу в окупантів. Це було приблизно два тижні тому. Могилу вирили на подвір’ї приватної садиби поруч.

Донька Марини, 13-річна Софія, не ходить на могилу до матері. Вона намагається триматися, проте їй дуже боляче. А ось брати Софійки щодня ходять до мами.

Нині Іван намагається оформити документи, аби офіційно стати батьком для усіх дітей та поїхати якомога далі від Бучі, адже усе тут щохвилини нагадує про жахливу трагедію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Бучі врятували виснаженого собаку, який охороняв квартиру в напівзруйнованому будинку.

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