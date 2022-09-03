Відомо про двох поранених дітей.

У Чернігові під час виставки, присвяченій воєнній тематиці, вибухнув один із боєприпасів.

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж. Цю інформацію УНІАН підтвердили і в Головному управлінні Нацполіції в області.

За попередніми даними, під час виставки боєприпасів, що проходила у центрі міста - на Валу, о 13.30 здетонував один із снарядів.

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Наразі відомо про двох поранених дітей.

"Усі служби зараз працюють на місці події", - прокоментували УНІАН в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня у Київській області внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 16-річний юнак. Це сталось під час розбирання на приватному подвір'ї предмету, схожого на військову зброю.

А 24 липня на околиці Харкова у полі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, чоловік 1982 року народження загинув на місці, а транспортний засіб загорівся.

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