Вантажний автомобіль перекинувся, оскільки водій не впорався з керуванням.

Трасу Київ-Харків перекрито внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю фури в напрямку Полтави.

Про це повідомляє Патрульна поліція у Telegram.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася в напрямку Полтави, на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський на 330 км, за участю вантажного автомобіля, рух транспорту перекрито", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій вантажівки не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини, задіяно спеціальну техніку.

Поліція радить водіям планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням інформації про ДТП, яка сталася на дорозі.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом. Таким чином, сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 було відновлено.

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